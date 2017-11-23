Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi sıra gecesi Soçi Abdullah Keleş HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım

GÜNCELLEME - Kolombiya-Venezuela sınırında 2 tekne battı: 5 ölü, 5 kayıp

- Puerto Carreno kenti yakınında Orinoco Nehri'nde iki teknenin batması sonucu kaybolan 10 kişiden 5'inin cesedi bulundu ÖLÜ SAYISI VE DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kolombiya-Venezuela sınırında 2 tekne battı: 5 ölü, 5 kayıp

BOGOTA (AA) - Kolombiya-Venezuela sınırındaki Orinoco Nehri'nde iki teknenin batması sonucu kaybolan 10 kişiden 5'inin cesedine ulaşıldı.

Kolombiya donanmasının sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamaya göre, Venezuela sınırındaki Vichada yönetim bölgesine bağlı Puerto Carreno kenti yakınında Orinoco Nehri'nde iki tekne battı. Olayın ardından kaybolan 10 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma ekipleri nehirde 5 ceset buldu. Cesetler kimlik tespiti ve otopsi için Puerto Carreno kentine gönderildi.

Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yerel basında, teknelerde Venezuelalı 18 kişinin bulunduğu, kazanın ardından 8 kişinin kurtarıldığı haberi yer aldı.

Kolombiya donanması ve güvenlik güçlerinin de desteği ile devam eden arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma görevlisi Jorge Diaz ise yerel radyoya verdiği mülakatta, nehirde yağmur dolayısıyla su seviyesinin yükseldiğini ve kayaların görülemediğini, teknelerin kayalara çarparak batmış olabileceğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KolombiyaTekne KazasıVenezuela
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5