GÜNCELLEME - Kolombiya-Venezuela sınırında 2 tekne battı: 5 ölü, 5 kayıp

BOGOTA (AA) - Kolombiya-Venezuela sınırındaki Orinoco Nehri'nde iki teknenin batması sonucu kaybolan 10 kişiden 5'inin cesedine ulaşıldı.

Kolombiya donanmasının sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamaya göre, Venezuela sınırındaki Vichada yönetim bölgesine bağlı Puerto Carreno kenti yakınında Orinoco Nehri'nde iki tekne battı. Olayın ardından kaybolan 10 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.



Arama kurtarma ekipleri nehirde 5 ceset buldu. Cesetler kimlik tespiti ve otopsi için Puerto Carreno kentine gönderildi.

Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



Yerel basında, teknelerde Venezuelalı 18 kişinin bulunduğu, kazanın ardından 8 kişinin kurtarıldığı haberi yer aldı.



Kolombiya donanması ve güvenlik güçlerinin de desteği ile devam eden arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma görevlisi Jorge Diaz ise yerel radyoya verdiği mülakatta, nehirde yağmur dolayısıyla su seviyesinin yükseldiğini ve kayaların görülemediğini, teknelerin kayalara çarparak batmış olabileceğini söyledi.