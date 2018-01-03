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GÜNCELLEME - Konya'da 14 yıl önceki cinayet aydınlatıldı

- Kurusıkıdan bozma tabanca ile 14 yıl önce bir kişiyi öldürdüğü belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı - Şüphelinin benzer bir tabancayla, 2005 yılında babasını öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde yattığı belirlendi - Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Konya'da 14 yıl önceki cinayet aydınlatıldı

KONYA (AA) - Konya'da 14 yıl önce bir kişinin kurusıkıdan bozma tabanca ile öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma yürüten polis, şüphelinin, benzer bir tabanca ile babasını öldürüp cezaevinde yatan kişi olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos 2004'te, merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hacıveyiszade Camisi önünde seyyar tezgahı bulunan Çetin Kalaycı'nın (27) öldürülmesiyle ilgili dosyayı yeniden ele aldı.

Cinayetin, namlusu değiştirilerek normal mermi atabilir hale getirilen kurusıkı tabanca ile işlenmiş olmasından yola çıkan polis, 14 yıl içinde benzer tabancalarla işlenen cinayet ve yaralama olaylarını incelemeye aldı.

Araştırmalar sırasında, 2005 yılında Mevlüt B'nin oğlu Şahin B. tarafından kurusıkıdan bozma bir tabanca ile öldürüldüğü, tutuklanan şüphelinin bir süre cezaevinde yattığı belirlendi.

Soruşturmayı bu yönde yoğunlaştıran polis, Şahin B'nin Çetin Kalaycı'nın öldürülmesinden hemen sonra Antalya'ya gittiğini ve yaklaşık 6 ay orada kaldığını tespit etti.

Ekipler, Şahin B'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyince narkotik ekipleriyle birlikte Meram ilçesindeki evine baskın düzenledi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada iki tabanca, bir tüfek, bunlara ait çok sayıda mermi ile 725 paket satışa hazır esrar, 12 gram kokain ve bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- İki cinayeti anlattı

Çetin Kalaycı'yı kendisinin öldürdüğünü itiraf eden zanlının Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde, "Olay günü eski fuar alanında geziyorduk. Bul-kazan tezgahından birkaç kez çekiliş yaptım, kartların hepsi boş çıktı. Tezgah sahibi Çetin Kalaycı'dan paramı istedim. Vermedi ve tokat atmaya başladı. Ben de yanımda bulunan kurusıkıdan bozma tabanca ile 2-3 el ateş edip olay yerinden kaçtım. Olay sonrasında Antalya'ya gittim, yaklaşık 6 ay sonra da Konya'ya geri geldim. Bu sırada babam beni görünce polise ihbar edeceğini söyleyince tartışmaya başladık. Tartışma sırasında benzer bir kurusıkı tabancayla ona ateş açtım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin B, Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılırken gazetecilerin cinayetleri neden işlediği sorusu üzerine, Çetin Kalaycı'yı yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürerek, "Çocuktum bilmiyorum. Babamı da kazayla öldürdüm." dedi.

Zanlı Şahin B, savcılıkta alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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