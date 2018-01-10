GÜNCELLEME - Konya'da otomobil menfeze çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da, önünde seyreden kamyonetin üzerinden düşen eşyalardan kaçmaya çalışırken yoldan çıkan otomobilin menfeze çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Ergün Özdemir idaresindeki 42 KM 192 plakalı otomobil, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 40'ıncı kilometresi Ertuğrul Mahallesi yakınlarında, önünde seyreden Resul A. yönetimindeki 42 ABP 40 plakalı kamyonetten düşen eşyalara çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıktı.
Yolun kenarındaki menfeze çarpan otomobilin sürücüsü Özdemir ile annesi Rahime ve oğlu Mevlüt Mert Özdemir, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün eşi Güneş Özdemir, ağır yaralı kurtuldu. Hamile olduğu öğrenilen kadın, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza yerine gelen ve sinir krizi geçiren Özdemir ailesinin yakınları, jandarma ve polis ekiplerince sakinleştirildi.
Cesetler, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
- Kamyonetin sürücüsü gözaltında
Kamyonetin sürücüsü Resul A, gözaltına alındı.
Otomobil sürücüsü Ergün Özdemir'in, hamile eşini sağlık kontrolü için annesi ve çocuğuyla hastaneye götürdüğü, muayenenin ardından Kadınhanı ilçesine bağlı Çeşmeci Mahallesi'ndeki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.