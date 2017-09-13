GÜNCELLEME - Konya'da yabancı uyruklu iki kadın bıçaklanarak öldürüldü

KONYA (AA) - Konya'da Mısır uyruklu bir kişi tarafından bıçaklandığı iddia edilen eşi ve bu kadının yanında kaldığı arkadaşı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Altay Sokağı'nda evinin bulunduğu binanın giriş katındaki lokantada çalışan Fatıma Boumendıl, dün ikindi namazını kılmak için dairesine çıktı.

Boumendıl'ın uzun süre lokantaya dönmemesinden şüphelenen mesai arkadaşları ona telefonla ulaşamayınca evinin ziline bastı ancak kapı açılmadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polisler, kapısını çilingire açtırdıkları dairede Fatıma Boumendıl ve yanında kalan arkadaşı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'u boğazları kesilerek öldürülmüş buldu. Evde suç aleti bıçak da ele geçirildi.

- Katil zanlısı otobüste yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve lokanta çalışanlarının ifadelerine başvurdu.

Ekipler, Mkboul'un Mısır uyruklu eşi Amrmohamed İbrahim Mohamed'in dün akşam geldiği söz konusu evden bir süre sonra 3 yaşındaki çocuğuyla ayrıldığı bilgisine ulaştı.

Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polisler, katil zanlısı Mohamed'in bir taksiye binerek otogara gittiğini tespit etti. Mohamed'in eşkalinden yola çıkan ekipler, otogardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve şüphelinin Gaziantep'e otobüs bileti aldığını belirledi.

Eşkal ve kimlik bilgileri çevre illerin emniyet yetkilileriyle paylaşılan Mohamed, ortak yürütülen çalışmalar sonucu şehirler arası bir otobüste gözaltına alındı.

Boumendıl ve Mkboul'un cesetleri ise otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Konya’ya getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Amrmohamed İbrahim Mohamed'in emniyetteki ilk ifadesinde, son günlerde eşi ile sürekli kavga ettiğini ve 2 gündür eve gitmediğini söylediği belirtildi.

Eve döndüğünde ise eşinin tekrar tartışma başlatması üzerine kendisini kaybederek cinayeti işlediğini anlatan Mohammed'in, çocuğunu da alarak olay yerinden kaçtığını söylediği kaydedildi.

Mohamed'in Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan zanlının yanında bulunan 3 yaşındaki çocuğu da ekipler tarafından çocuk yuvasına teslim edildi.