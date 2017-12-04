GÜNCELLEME - Konya'da yağma şüphelileri polisle çatıştı

MERSİN (AA) - Karaman'dan çaldıkları otomobille Mersin'de yağma olayına karışan, Konya'nın Ereğli ilçesinde polisle çatışarak kaçan şüpheliler, Mut ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Y. ve Ali K, çaldıkları otomobille Mersin'in Mut ilçesindeki akaryakıt istasyonunda yağma olayına karıştı.
Olay yerinden kaçan şüpheliler, Karaman-Mersin karayolunda denetim yapan polisin "dur" ihtarına ateşle karşılık vererek, Ereğli istikametine kaçtı.
Ereğli girişinde yolu kesen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yola kapan atarak aracı durdurmaya çalıştı. Şüpheliler, emniyet ve jandarma ekiplerine ateş açarak, olay yerinden hızla uzaklaştı.
Atılan kapanla lastikleri patlayan otomobili ilçe merkezindeki Taş Evler mevkisine bırakan zanlılar, yaya olarak kaçmaya devam etti.
Çevrede arama çalışmalarını sürdüren ekiplere Diş Hastanesi yakınında silahla karşılık veren şüpheliler, müstakil evlerin bulunduğu Türbe Mahallesi'nde izlerini kaybettirdi.
Zanlıları bulmak için yapılan araştırma sonucunda Mustafa Y. ve Ali K. kaçtıkları Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kravga Mahallesi'nde yakalandı.
Şüpheliler, Mut İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.