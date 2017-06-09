GÜNCELLEME - Kumkapı'da bina çöktü

İSTANBUL (AA) - Kumkapı'da metruk bir bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Muhsine Hatun Mahallesi Fındıkkıran Sokak'ta 3 katlı bir binanın çökmesi üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, enkazın etrafında güvenlik şeridi oluşturuldu.

İtfaiye ekipleri, enkazda bir çocuğun kalmış olabileceğinin söylenmesi üzerine detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonucu, enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.

İncelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Bu arada, çökme sırasında bina önünde park halindeki bir araçta hasar oluştu.



