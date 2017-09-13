GÜNCELLEME - Kütahya ve Bilecik'teki orman yangınları

KÜTAHYA/BİLECİK (AA) - Kütahya'nın Domaniç ve Emet ilçeleri ile Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki orman yangınlarına, 2 uçak, 14 helikopter, 174 arazöz, 20 dozer ve 850 personelle müdahale ediliyor.

Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Eylül'de Domaniç'in Çukurca beldesi yakınlarında çıkan ve dün öğle saatlerinde Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyü civarında başlayan orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Yangınlara havadan ve karadan soğutma çalışmaları yapıldığını belirten Oktar, şunları kaydetti:

"Her iki bölgede de yangınlar gece boyunca sürdü. Ekiplerimiz gönüllü vatandaşlarımızın da desteğiyle sabaha kadar sürdükleri çalışmalar neticesinde yangının etrafını çevirerek yayılmasının önüne geçti. En büyük şansımız gece rüzgarın olmamasıydı. Yangınlar kısmen kontrol altına alındı ancak öğle saatlerinde rüzgar çıkması bekleniyor. Rüzgar etkisini artırmazsa gün içerisinde yangınları tamamen kontrol altına alabiliriz diye tahmin ediyorum."

Bu arada Kızılay ve AFAD ekipleri de boşaltılan Kabaklar köyünde yaşayan vatandaşlara yiyecek ve içecek desteğinde bulundu.

- Bilecik kısmı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki orman yangının rüzgarında etkisiyle il sınırlarına sıçradığını hatırlatarak, yürütülen çalışmalarla yangının ilerlemesinin önüne geçildiğini bildirdi.

Bozüyük'ün Dodurga bölgesinde yangının gece boyunca sürdüğünü anlatan Büyükakın, "Rüzgar çıkmadan sabah erken saatlerde tüm ekipler alana dağılarak çalışmalara başladı. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangının etkili olduğu bölgeyi koruma bantlarına aldık. Çalışmalara bölgede yaşayan gönüllü vatandaşlarımız da destek veriyor. İnşallah kısa sürede yangını tamamen kontrol altına alırız." ifadelerini kullandı.

- Müdahale eden ekipler

AA muhabirinin Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 10 Eylül pazar günü Domaniç'in Çukurca beldesi yakınlarında 14.20'de çıkan orman yangınına ve dün de Emet'te başlayan yangına civar bölge müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

Domaniç ile yangının sıçradığı Bozüyük ilçesi ile Emet'teki yangınlara havadan ve karadan, 2 uçak, 14 helikopter, 174 arazöz, 20 dozer ve 850 personelle müdahale ediliyor.

Sabah erken saatlerinde havadan çalışmaların başladığı Domaniç ve Bozüyük bölgesinde, 7 helikopter, 101 arazöz, 8 dozer ve 500 personelle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Emet'teki yangına ise 2 uçak, 7 helikopter, 73 arazöz, 12 dozer ve 350 personelle müdahale ediliyor.



