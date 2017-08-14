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GÜNCELLEME - Kütahya'da sıkıştırılmış ahşap pelet fabrikasında yangın

- Tavşanlı ilçesinde, sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üretilen bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ ve DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kütahya'da sıkıştırılmış ahşap pelet fabrikasında yangın

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üretilen bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı-Emet karayolunun 2. kilometresinde Mehmet Dinç'e ait sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Tavşanlı ve Tunçbilek belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında, fabrikanın büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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