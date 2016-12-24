GÜNCELLEME - Kütahya'da yangın

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da iki katlı ahşap binada çıkan ve bitişikteki iki eve sıçrayan yangında, mahsur kaldıkları belirtilen 3 ve 6 yaşlarında iki kardeş hayatını kaybetti.

Börekçiler Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iki eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kütahya Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında görevli askerler sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, mahalle sakinlerinin, ahşap binada mahsur kaldığını söyledikleri Berkay (3) ve zihinsel engelli Berat Y. (6) kardeşlerin cesedine ulaştı.

Çocukların cesetleri, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.



Bu arada, eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen çocukların annesi D.Y'nin temizliğe gittiği öğrenildi. Haberi duyarak olay yerine gelen kadın, sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



