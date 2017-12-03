GÜNCELLEME - Kütahya'da yanmış otomobilde 2 ceset bulundu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yanmış bir otomobilde 2 ceset bulundu.

Örenköy yakınlarında Seki mevkisindeki köy yolunda, bir otomobilin yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiklerinde, içerisindeki 2 kişiyle tamamen yanmış otomobil buldu.

Yapılan incelemede 43 RE 791 plakalı otomobildeki tanınmaz halde bulunan cesetlerin Kamil Çolak (37) ve yeğeni Serkan Sarı'ya (17) ait olduğu belirlendi.

Cesetler, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.