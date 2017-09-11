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GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangını

- Kütahya Orman Bölge Müdürü Kayım: - "Sabah saatlerinden itibaren yangın bölgesinde 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı havadan soğutma çalışmalarına başladı. Karadan da ekiplerimiz arazöz ve dozerlerle müdahalede bulunuyor" - "Yangında zarar gören bölgeyi, yapacağımız rehabilitasyon işlemlerinin ardından yeniden ağaçlandıracağız" ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangını

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde Çukurca beldesi yakınlarında bulunan Ballıca mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının sabaha karşı kontrol altına alındığını söyledi.

Çalışmaların sabaha kadar aralıksız sürdüğünü belirten Kayım, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz fedakarca aralıksız sabaha kadar yangınla canla başla mücadele etti. Bölgede 60 arazöz ve 11 dozerle çalışma yapıldı. Gece rüzgarın durmasıyla yangının ilerlemesi önlendi. Çok şükür sabaha karşı yangını kontrol altına almayı başardık. Arazi koşulları nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü."

Kayım, ilk belirlemelere göre yangının 100 hektarlık alanda etkili olduğunu hatırlatarak, "Yangın dağınık bir alanda çıktı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak ölçümlerle zarar gören alan tespit edilecek." ifadesini kullandı.

- Havadan ve karadan soğutma çalışmaları yürütülüyor

Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kayım, şöyle konuştu:

"Sabah saatlerinden itibaren yangın bölgesinde 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı havadan soğutma çalışmalarına başladı. Karadan da ekiplerimiz arazöz ve dozerlerle müdahalede bulunuyor. Yangınla mücadele çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlarımızda destek vererek büyük katkı sağladılar. Rüzgarın durması ekiplerimizin işini kolaylaştırdı. İnşallah kısa sürede soğutma çalışmalarını tamamlayarak yangını tamamen söndürürüz."

- "Bölge yeniden ağaçlandırılacak"

Kayım, yangın çıkan ormanın karaçam, göknar ve meşe türlerinden oluştuğunu dile getirerek, "Yangında zarar gören bölgeyi, yapacağımız rehabilitasyon işlemlerinin ardından yeniden ağaçlandıracağız." diye konuştu.


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DOMANİÇKütahyaOrman Yangını
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