GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangınları

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ve Emet ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Vali Vekili Sedat Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Eylül'de Domaniç'in Çukurca beldesi yakınlarındaki Ballıca mevkisinde çıkan orman yangınının rüzgar nedeniyle tekrar etkili olmaya başladığını ve Bilecik'in Bozüyük ilçesine doğru ilerlediğini söyledi.

Ekiplerin her iki ilçedeki yangına müdahale etmek için çalıştığını aktaran Oktar, şunları kaydetti:

"Dozerlerle yapılan çalışmayla etrafı kontrol altına alınan yangının yayılması ve ilerlemesi durdurulmuştu. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yine başladı ve Bilecik'in Bozüyük ilçesi sınırına çok yaklaştı. Aynı zamanda Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyünde de büyük bir orman yangını çıktı. Ekiplerin ve yangın söndürme helikopterlerinin bir bölümünü o bölgeye sevk ettik. Tedbir amaçlı Kabaklar köyünü boşaltıyoruz."

Oktar, yangınlar nedeniyle takviye ekipler talep ettiklerini belirtti.

Domaniç'teki yangında bir dozerin yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

- 19 bölge müdürlüğünden ekip sevk edildi

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Kütahya'daki orman yangınlarına, 4 uçak, 18 helikopter, 133 arazöz ve 19 dozerle müdahale ediliyor.

Domaniç'teki orman yangını, 19 bölge müdürlüğünden 3 uçak, 14 helikopter, 103 arazöz, 15 dozer ve 442 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Emet'in Kabaklar mevkisinde bugün çıkan orman yangınına ise 4 helikopter, bir uçak, 30 arazöz ve 4 dozerle müdahale ediliyor.



