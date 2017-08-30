GÜNCELLEME - Maaşlarını alamadıklarını ileri süren işçilerin eylemi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, taşeron firmada çalışan işçilerin maaşlarını alamadıkları iddiasıyla çalıştıkları inşaatta kullanılan kule vincine çıkarak başlattıkları eylem sona erdi.

Üzülmez Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta taşeron firmada çalışan 8 işçi, yaklaşık 2-3 aydır maaş alamadıklarını iddia ederek, inşaatta kullandıkları kule vincine çıktı.

Durumu gören diğer işçiler, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede şantiye alanına gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, işçilerden eylemlerini sonlandırmalarını istedi.

İşçiler, maaşlarının ödenmesi halinde çatıdan ineceklerini, maaşlarını alamadıkları için Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gidemediklerini belirterek, ekiplerin isteğini geri çevirdi.

Yaklaşık 10 saat süren eylemin ardından devreye giren yüklenici firmanın, taşerona yaptığı iş karşılığı ödeyeceği ücretten işçilerin alacaklarını vereceğini belirtmesi üzerine eylem sona erdi.

- "Taşeron firma ile işçileri arasındaki anlaşmaya ve husumete ilişkin bilgimiz yoktur"

Yüklenici firma tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin Türkiye'nin farklı illerinde çeşitli işler yaptığı ve şimdiye kadar şantiyelerinde böyle bir olay gerçekleşmediği belirtildi.

Şirkete isnad edilebilecek herhangi bir kusur bulunmadığını, vuku bulan bu olayın şirketin ticari itibarını zedelediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TOKİ Zonguldak şantiyesinde yaşanan olaylar tamamen taşeron firma ile çalışan elemanları arasında vuku bulmuştur. ÇAKIR İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TOKİ Zonguldak inşaatında asıl işveren sıfatına haiz olup şantiyemizde çalışan tüm taşeron firmaların hak ve alacakları düzenli olarak, eksiksiz bir şekilde, zamanında yapılmaktadır. Ancak haberlere de konu olduğu üzere söz konusu olay taşeron firma ile kendi elemanları arasında meydana gelmiştir. Taşeron firma tarafından çalışanlarına ödeme yapılıp yapılmadığına dair bir bilgimiz yoktur. Taşeron firma her ne kadar işçilerine ödeme yaptığını söylese de işçiler ödeme yapılmadığını iddia etmektedirler. Asıl işveren olarak, taşeron firma ile işçileri arasındaki anlaşmaya ve husumete ilişkin bilgimiz yoktur. Bu nedenle aralarındaki borç alacak ilişkisini bilmemiz de mümkün değildir. Kaldı ki taşeron firma işçilerinin şirketimizden herhangi bir alacağı varsa, alacaklarını resmi belge ile kanıtlamaları halinde söz konusu alacağın şirketimiz tarafından derhal ödeneceğini belirtmek isteriz."

- "Eylemi bitirdik"

İşçilerden Faysal Bekmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, firma yetkililerin kendilerini aradığını söyledi.

Taşeron firmadan dolayı bu sıkıntıların olduğunu belirten Pekmez, şöyle konuştu:

"Firma yetkilileri bize, 'Ben geleceğim, hesabınızı komple kapatacağım. Böyle bir sıkıntının olmasına izin vermeyeceğim.' dedi. Biz de vinçten aşağıya indik, bekliyoruz. 2-3 saat sonra yetkililer gelecek. Hakkımızı verecek, gideceğiz. Bu alacağı olanların ana firmayla bir bağlantısı yok. Onların alt taşeronu adına çalıştık. Firma yetkilileri yurt dışındaydı. Onlar yurt dışında olduğundan böyle bir sıkıntı oldu. Aradaki taşeron firmayla bizim bir bağlantımızı bırakmadılar. Allah razı olsun onlardan. Eylemi bitirdik."