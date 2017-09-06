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GÜNCELLEME - Manisa'da 14 yaşındaki kızın kaçırıldığı iddiası

- Bir hafta önce sosyal medyada tanıştığı kişi tarafından kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu, İzmir'de bulundu - Polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla bulunan kız çocuğunu kaçırdığı ileri sürülen şüphelinin İzmir'de halasının arkadaşının evinde olduğu belirlendi - Kızını teslim almaya gelen baba Selman M: - "Özellikle kız çocukları sosyal medya üzerinden çok çabuk kandırılıyorlar. Bizim kızımız da bu tuzağa düştü" DETAYLAR VE AİLENİN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Manisa'da 14 yaşındaki kızın kaçırıldığı iddiası

İZMİR (AA) - Manisa'da bir hafta önce kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu İzmir'de bulundu.

Ailesiyle bayram ziyareti için 31 Ağustos'ta babaanne ve dedesinin Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki evine gittikten sonra kaybolan E.M'nin bulunması için Manisa ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince oluşturulan 10 kişilik özel ekip, E.M'nin Menderes ilçesinde olabileceği bilgisi üzerine, kız çocuğunu kaçırdığı ileri sürülen 'nın (17) akrabası M.Y'nin evine operasyon düzenledi.

Ekipler, M.Y'nin ifadesinde, E.M. ile 'yı bir gece misafir ettikten sonra 'nın halası B.A'ya Buca ilçesinde bir kafede teslim ettiğini söylemesi üzerine harekete geçti.

B.A'nın evine operasyon düzenleyen ekipler, E.M. ile 'yı bulamadı. Bergama, Konak ve Buca'da çocuğun diğer yakınlarının yaşadığı 9 adrese de eş zamanlı operasyon yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamadı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 'nın halası B.A'nın çocukları teslim almak üzere kafeye erkek arkadaşı R.Y. ile geldiğini belirledi.

R.Y'nin Buca'daki evine operasyon düzenleyen ekipler, E.M. ile 'yı yakaladı.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ile birlikte çocuk şubesine gelen anne ve baba, kızlarıyla bir araya geldi.

. ve E.M'nin bir düğünde tanıştıkları, şüphelinin daha sonra telefonla irtibat kurduğu kızı kaçmaya ikna ettiği ileri sürüldü.

Öte yandan kaçırıldığı ileri sürülen E.M, İzmir Çocuk Şube Müdürlüğünde ailesiyle görüştükten sonra işlemlerinin tamamlanması için Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) gönderildi. E.M'nin akşam saatlerinde ailesine teslim edileceği bildirildi. 'nın ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- "Ailelere tavsiyem, çocuklarını sosyal medyadan uzak tutsunlar"

Baba Selman M, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızlarının bulunmasında emeği geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve tüm güvenlik güçlerine teşekkür ettiklerini belirtti.

Kısa sürede sonuca ulaşılmasının memnuniyetini yaşadıklarını dile getiren Selman M, şöyle konuştu:

"Biz devletimize güveniyorduk. Devletimizin yapamayacağı bir şey yok. Sonuca en kısa zamanda ulaştılar. Kızımıza kavuştuğumuz için mutluyuz. İyi olup olmadığını sordum 'iyiyim' dedi. Bu işi yapan ve yardım yataklık edenlerin cezasını çekmesini istiyoruz. Adaletimize güveniyoruz. Hiçbir aile bu sıkıntıyı yaşamasın.

Ailelere tavsiyem, çocuklarını sosyal medyadan uzak tutsunlar. Özellikle kız çocukları sosyal medya üzerinden çok çabuk kandırılıyorlar. Bizim kızımız da bu tuzağa düştü. Organize bir aile tarafından da kaçırıldı."

Kızlarının alıkonarak kaçırıldığını söyleyen baba, bunda kendilerinin de hatalarının olduğunu, özeleştiri yapacaklarını, özellikle ergenlik çağındaki çocukların sosyal medya kullanımında ailelerin daha hassas olması gerektiğini belirtti.

Yeğenini teslim almaya gelen E.M'nin amcası Mutlu M. (45) ise Kurban Bayramını yeğenini aramakla geçirdiklerini ancak bugün E.M'ye kavuştukları için sevinçli olduklarını dile getirdi.

Yeğeninin bulunduğu haberini güvenlik güçlerinin kendilerine gece 04.00'te verdiğini kaydeden Mutlu M, şöyle konuştu:

"Evlenme vaadiyle kaçırılmış. 14 yaşında bir çocuğa nasıl evlenme vaadi oluyorsa. Hangi çağda yaşıyoruz. Karşı tarafla temas kurduk. Babasına 'kızımızı teslim et' dedik. O da 'bulup getireceğim' dedi. Ama teslim etmediler. 'Ateşle oynuyorsunuz' dedik. Sonuçta emniyetimiz çok çalıştı ve çocuğu buldu."

Şehzadeler ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki E.M, 31 Ağustos akşamı ailesiyle bayram ziyareti için babaanne ve dedesinin Saruhanlı ilçesindeki evine gitmiş, sabah yatağında bulunamamıştı. Ailenin şikayeti üzerine E.M'nin bulunması için çalışma başlatılmıştı.


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Çocuk Şube Müdürlüğüİzmir Emniyet MüdürlüğüKaçırılan Kız
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