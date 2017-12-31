GÜNCELLEME - Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece kapısını zorlayarak girdikleri marketten hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Nebi Kuzucu’ya ait markete yüzleri maskeli 2 kişi hırsızlık amacıyla girdi. Diğer 2 şüpheliden biri gözcülük yaparken diğeri de çalışan arabada bekledi.

O esnada marketin güvenlik kameralarını izleyen Kuzucu, polis ekiplerine haber verdi.

Marketin bulunduğu sokağa gelen ekipleri gören hırsızlar 35 DB 6260 plakalı hafif ticari araçla kaçmaya başladı. Polis ekiplerince takip edilen zanlıların aracı çamura saplanınca durmak zorunda kaldı.

Şüphelilerden 3'ü araçtan inip kaçarken A.P. (40) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Marketten çalınan sigara ve bozuk paralar Kuzucu'ya teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kuzucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kameradan marketteki hırsızları görünce polise aradım. 2 dakikada olay yerine geldiler. Ancak polislerin geldiğini görünce araçları ile kaçtılar. Polislerin sıkı takibi ile yakalandılar. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürüne, gece görev yapan sivil polis ekiplerine teşekkür ederim. Mutlaka iş yerlerine ve evlere güvenlik kamerası takılmalı. Ben bunun yararını gördüm." diye konuştu.







