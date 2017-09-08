Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik

GÜNCELLEME - Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem

- Depremde en az 5 kişi hayatını kaybetti - Meksika açıklarında 1 metrenin altında tsunami oluştu ÖLÜ SAYISI EKLENDİ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güney açıklarında 8,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Chiapas Eyaleti Valisi Manuel Velasco, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 dakika süren deprem sonucu San Cristobal'da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Velasco, Chiapas'da deprem nedeniyle hastane binaları, evler ve okullarda çatlaklar oluştuğunu ve San Cristobal'da da bir alışveriş merkezinin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Tabasco Valisi Arturo Nunez de bir çocuğun deprem nedeniyle yıkılan duvarın altında kalarak can verdiğini, hastanedeki bir bebeğin de depremin neden olduğu elektrik kesintisi nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), daha önce 8 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 8,1 olarak güncelledi.

USGS, depremin kaydedildiği derinliği de 69,7 kilometre olarak düzeltti. Derinlik daha önce 33 kilometre olarak duyurulmuştu.

Depremin ardından Meksika, Honduras, Ekvador, Guatemala, Nikaragua, Panama'yı kapsayan bölgede 3 saat içinde tsunami oluşabileceği uyarısı yapan Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Meksika açıklarında 1 metrenin altında tsunami oluştuğunu belirtti.

- Deprem Guatemala'yı da salladı

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ulusal televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Meksika sınırı yakınındaki San Marcos eyaletinde, deprem nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgi aldığını ancak bunu henüz doğrulayamadığını ifade etti.

Morales, deprem nedeniyle paniğe kapılan halka sakin olmaları çağrısı yaptı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DepremMeksika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5