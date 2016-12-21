GÜNCELLEME - Meksika'da patlama

ANKARA (AA) - Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir havai fişek mağazasında meydana gelen patlamada 31 kişinin öldüğü, 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Meksika Federal Polisi, kent merkezine 32 kilometre mesafedeki San Pablito bölgesinde bulunan bir havai fişek mağazasındaki patlamada 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Patlamada 70'ten fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Patlama nedeniyle çevredeki binaların hasar gördüğünü ifade eden yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.
Meksiko Valisi de ölenlerin kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi.