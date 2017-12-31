GÜNCELLEME - Mersin'de gasp iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de 80 yaşındaki Irak uyruklu kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettiği öne sürülen ve gözaltına alınan biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Irak'tan kente tatile gelen S.A. (80) polise başvurarak, Mersin'de tanıştığı ve birlikte alkol aldığı 22 yaşındaki kadın ile merkez Akdeniz ilçesi Müftü Deresi yanında yürüyüş yaptıklarını belirterek, bu sırada kadın ve olay yerine gelen sevgilisi tarafından gasbedildiğini ileri sürdü.

S.A, olay anında zanlıların, üstünde bulunan bin 900 dolar, bin lira, cep telefonu ve pasaportunu alarak kaçtıklarını söyledi.

İhbar üzerine araştırma başlatan polis ekipleri kadının T.A. olduğunu ve sevgilisi olduğu öne sürülen O.B. ile Adana'da bir otelde kaldıklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar Mersin Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.