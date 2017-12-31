Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak
Turizm cari açığı önler
Turizm cari açığı önler

GÜNCELLEME - Mersin'de gasp iddiası

- Iraklı yaşlı adamın parasını ve cep telefonunu gasbettiği öne sürülen biri kadın 2 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'de gasp iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de 80 yaşındaki Irak uyruklu kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettiği öne sürülen ve gözaltına alınan biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Irak'tan kente tatile gelen S.A. (80) polise başvurarak, Mersin'de tanıştığı ve birlikte alkol aldığı 22 yaşındaki kadın ile merkez Akdeniz ilçesi Müftü Deresi yanında yürüyüş yaptıklarını belirterek, bu sırada kadın ve olay yerine gelen sevgilisi tarafından gasbedildiğini ileri sürdü.

S.A, olay anında zanlıların, üstünde bulunan bin 900 dolar, bin lira, cep telefonu ve pasaportunu alarak kaçtıklarını söyledi.

İhbar üzerine araştırma başlatan polis ekipleri kadının T.A. olduğunu ve sevgilisi olduğu öne sürülen O.B. ile Adana'da bir otelde kaldıklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar Mersin Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GaspMersin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5