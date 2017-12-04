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GÜNCELLEME - Mersin'de kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi bulundu

- Bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişilerce kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç kız polis tarafından bulundu - Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Zelal Topçul: "Şu anda iyiyim çok şükür babam, amcam yanımda. Polislere teşekkür ediyorum" AÇIKLAMALAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'de kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'de, bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Topçul'un ailesinin kızlarının bindiği minibüsten kaçırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı.

Genç kızı bulmak için birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, Zelal Topçul'u merkez Akdeniz ilçesindeki bir adreste buldu.

Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi de gözaltına aldı.

Bu arada, üniversitesi öğrencisi genç kız, ailesine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zelal Topçul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın bir anda olduğunu ve kendisinin de yaşanılanları anlamadığını söyledi.

Kaçıran şahsın akrabası olduğunu belirten Topçul, şöyle devam etti:

"5 yıldır da beni seviyormuş. Yani böyle bir şeyi istemeden yaptığını düşünüyorum. Pişman olmuştur. Büyük bir hata yaptı. Keşke yapmasaydı. Annemin, babamın, amcamın göz yaşına değmedi. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bu kadar cesaretli olacağını beklemiyordum. Bu kadarını yapacağını kestiremiyordum. Şu anda iyiyim çok şükür babam, amcam yanımda. Polislere teşekkür ediyorum. Hiçbir zarar vermediler, gittiğim gibi geri geldim. Çok iyiyim."

Baba Yusuf Topçul da en büyük mutluluğu yaşadığını, kızlarının sapasağlam bulunduğunu kaydetti.

Tüm polis ekiplerine teşekkür eden Topçul, "Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Onlar cezasını bulurlar. Adalete güveniyoruz. Gereken neyse yapılır. Tüm amirlerimize teşekkür ederiz. Yardımcı oldular." dedi.

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