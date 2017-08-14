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GÜNCELLEME - Mersin'de kaybolan Hollandalı turist ölü bulundu

- Silifke ilçesinde ölü bulunan Hollandalı turist Joey Hoffman'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kuruma gönderildi CENAZENİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'de kaybolan Hollandalı turist ölü bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bir ay önce kaybolan Hollandalı turist Joey Hoffman'ın (22) cesedi bulundu.

Arkadaşı Hollandalı Björn Breukers ve Mersinli eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile Türkiye'ye gelen Hoffman'ın, 8 Temmuz'da arsa satın almak için gezdiği Narlıkuyu Mahallesi'nde kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün erken saatlerde devam edildi.

Bugünkü çalışmalarda Emniyet Genel Müdürlüğünün kadavra arama köpekleri "Obert" ve "Endy" de yer aldı.

Hoffman, jandarma ve polis ekiplerince mahalledeki Kuruçay Deresi mevkisinde ölü bulundu. Turistin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada, Hollandalı bir grup gazeteci de bölgede yürütülen çalışmaları takip etti.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, ilk incelemelere göre olayın cinayet olarak değerlendirilmediğini ancak soruşturmanın otopsi sonucuna göre şekilleneceğini belirtti.

Cinbir ayrıca, turistin aranması çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Kayıp ihbarı yapılan Hoffman'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekiplerince "drone" yardımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

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