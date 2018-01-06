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GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu operasyonu

- Tır dorsesinin alt kısmına yapılan özel bölmede yaklaşık 57 kilogram eroin ele geçirildi - Irak'tan getirilen uyuşturucunun, domates ve nar yüklü tırla Avrupa'ya götürülmek istendiği belirlendi DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de nar ve domates yüklü tır dorsesinde yapılan aramada, alt kısma gizlenmiş yaklaşık 57 kilogram eroin bulundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirenlere yönelik çalışmalar kapsamında bir tır takibe alındı.

Sulh ceza hakimliğinden alınan arama kararının ardından merkez Akdeniz ilçesi D-400 karayolu Deliçay mevkisinde durdurulup incelenen tırın dorsesinde, alt kısma yapılmış iki tünel şeklindeki gizli bölmelerde 112 pakette toplam 56 kilo 957 gram eroin ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetten kaynakları, Irak'tan getirilen uyuşturucuların domates ve nar yüklü tırla Avrupa'ya götürülmek istendiğini bildirdi.



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