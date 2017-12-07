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GÜNCELLEME - Mersin'deki üniversite öğrencisinin kaçırıldığı iddiası

- Üniversite öğrencisi Zelal Topçul'u bindiği minibüsten kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'deki üniversite öğrencisinin kaçırıldığı iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul'u bindiği minibüsten kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Zelal Topçul'u bindiği minibüsten kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, genç kızın akrabası olan Derviş T. ve Nurullah T. ile Jiyan E, Şehmuz Y. ve Salih Y. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Derviş T, emniyetten çıkarıldığı esnada gazetecilerin "Pişman mısın" şeklindeki sorusu üzerine "Pişmanım, yapmamam gerekiyordu." dedi.

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Savcılıktaki sorgularından sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Mersin'de bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Zelal Topçul, 4 Aralık'ta polis tarafından bulunmuştu.

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Mersinüniversite öğrencisi Zelal Topçul
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