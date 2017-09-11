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GÜNCELLEME - Mısır'daki şiddet olayları

- Mısır'ın Sina Yarımadası'nda polis araçlarını hedef alan bombalı saldırıda 18 polis hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Mısır'daki şiddet olayları

KAHİRE (AA) - Sina Yarımadası’nın kuzeyinde zırhlı polis araçlarına düzenlenen bombalı saldırıda 18 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kuzey Sina Vilayeti Bi’r el-Abd kentinden Ariş'e dönen 3 zırhlı araca düzenlenen bombalı saldırıda, 18 polis öldü.

Saldırıya dair daha önce yapılan açıklamada, aralarında Batı Sina bölgesi müfettişi Yarbay Mahmud Hadravi’nin de bulunduğu 5 polis memurunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmazken, Mısır resmi makamlarından da henüz açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bi’r El-AbdMısırSina Yarımadası
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