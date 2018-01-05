GÜNCELLEME - Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem

MUĞLA (AA) - Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te merkez üssü Ula ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgedeki muhtarlarla görüştüğünü söyledi.

Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bilgisini aldığını belirten Civelek, "Deprem sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen her hangi bir başvuru da bulunmuyor." dedi.















