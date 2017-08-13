GÜNCELLEME - Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum'da saat 14.16'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yaklaşık 21.79 kilometre derinlikte meydana geldi.

Deprem Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe ile Milas, Yatağan, Kavaklıdere ve Ula ilçelerinde de hissedildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin en çok hissedildiği Bodrum ilçesinde olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Depremlerin son günlerde sürekli meydana geldiğini dikkati çeken Yılmaz, "Şu an itibarıyla bize ulaşan olumsuz bir şey yok, varsa hasarlı binalarda olabilir ancak onların da zaten içerisine girilmemesi için tedbir alınmıştı." dedi.

Yılmaz, depremin ardından bölgede herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan ise depremin en çok hissedildiği yerlerden Beyciler Mahallesi'ndeki yetkililerle gerekli görüşmeleri yaptığını ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisini aldığını ifade etti.

Milas genelinde yaptıkları incelemede herhangi bir can ve mal kaybının bulunmadığını belirten Arslan, "Şimdiyi kadar bize bildirilen bir can ve mal kaybı yok. Depremi hafif düzeyde hissettik. Herhangi bir panik de yok." diye konuştu.