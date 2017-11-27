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GÜNCELLEME - Muğla'da kazayla vurularak şehit olan er

- Şehidin cenazesi, Muğla İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı JANDARMADA DÜZENLENEN TÖREN EKLENDİ

GÜNCELLEME - Muğla'da kazayla vurularak şehit olan er

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Milas ilçesinde nöbet değişimi sırasında kazayla vurulduğu iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan jandarma er Ömer Özavcı'nın (20) cenazesi törenin ardından Kocaeli'ye gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde nöbet değişimi sırasında kazayla vurulduğu iddia edilen jandarma er kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İddiaya göre, Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığında nöbet değişimi sırasında jandarma erler İ.A. ile Ömer Özavcı (20) bir süre sohbet etti.

Silah arkadaşına şaka yapmak isteyen İ.A'nın emniyeti açık silahının tetiğine kazaen basması sonucu Özavcı göğsünden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Özavcı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Özavcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Gözaltına alınan İ.A'nın ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Şehit için tören

Şehit Özavcı, için Muğla İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törene, Vali Esengül Civelek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Vali Yardımcıları Kamil Köten, Fethi Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şehidin silah arkadaşları ve emniyet mensupları ile öteki ilgililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından naaşı tören alanına getirilen şehidin, öz geçmişi okundu.

Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından okunan duanın ardından şehidin cenazesi memleketi Kocaeli'ye uğurlandı.

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