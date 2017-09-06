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GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

- Menteşe ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Yangın nedeniyle Zeytinköy Mahallesi boşaltılıyor DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 37 arazöz ile havadan, çok sayıda işçiyle de karadan müdahale ediliyor.

Jandarma ve orman ekiplerince, yangın nedeniyle 136 hanelik Zeytinköy Mahallesi boşaltılıyor. Yangın sırasında iki ev hasar gördü.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Öte yandan, bölgeye yakın illerden de çok sayıda yangın söndürme ekibi istenildiği öğrenildi.

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AkbükMenteşeMuğlaOrman YangınıZeytinköy
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