GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

MUĞLA (AA) - Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Milas'ın Hayıtlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 27 arazöz, 5 su tankeri ve çok sayıda iş makineleri ile 100'e yakın orman işçi müdahale etti.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının müdahalesi sona erdi. Yangın, ekiplerce karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.