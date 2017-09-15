Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape riva
TZOB'tan çiğ süt uyarısı
TZOB'tan çiğ süt uyarısı
Tarihi doluluk rekoru
Tarihi doluluk rekoru
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu

GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

- Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

MUĞLA (AA) - Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Milas'ın Hayıtlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 27 arazöz, 5 su tankeri ve çok sayıda iş makineleri ile 100'e yakın orman işçi müdahale etti.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının müdahalesi sona erdi. Yangın, ekiplerce karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HelikopterMilasMuğlaOrmanOrman YangınıUçakYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5