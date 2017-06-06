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GÜNCELLEME - Muğla'da yardım bahanesiyle gasp iddiası

- Marmaris ilçesinde, tekerlekli sandalyeyle gezebilen 90 yaşındaki kadını yardım bahanesiyle getirdiği evinde gasbettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı - Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Muğla'da yardım bahanesiyle gasp iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekerlekli sandalyeyle gezebilen yaşlı kadını yardım bahanesiyle getirdiği evinde gasbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Sebahat Çelebi (90) 3 Haziran'da Kemeraltı Mahallesinde tekerlekli sandalyesi ile kordonda gezintiye çıktı. Bu sırada bisikletiyle yanına yaklaşan Azerbaycanlı S.S. (34) Çelebi'ye evine götürme teklifinde bulundu. Yaşlı kadınla evine giden şüpheli, Çelebi'yi burada silahla tehdit etti. Şüpheli tarafından darbedilen Çelebi, evdeki ziynet eşyalarını da bu kişiye verdi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın haber verilmesinin ardından çalışma başlattı. Çevredeki MOBESE ve iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin eşkalini belirledi.

Ekipler, otobüsle Antalya'nın Demre ilçesi otogarına gittiğini belirlediği şüpheliyi ziynet eşyalarıyla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edilen zanlı tutuklandı.

Polis ekiplerinden ziynet eşyalarını teslim alan Çelebi, zanlıyı kısa sürede yakalayan emniyet mensuplarına da teşekkür etti.


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DarpGaspMarmarisMuğla
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