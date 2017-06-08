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GÜNCELLEME - Myanmar'da düşen askeri nakliye uçağı

- Yolculardan 31'inin cesedi bulundu YOLCU VE BULUNAN CESET SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Myanmar'da düşen askeri nakliye uçağı

YANGON (AA) - Myanmar'da 122 kişiyle Myeik kentinden Yangon'a giderken kaybolan askeri nakliye uçağının parçaları ve yolcularından bazılarının cesetlerinin bulunduğu bildirildi.

Ordu Sözcüsü General Myat Min Oo, Andaman Denizi'ndeki arama kurtarma çalışmalarında 21'i kadın, 8'i çocuk ve 2'si erkek 31 kişinin cesedine ulaşıldığını belirttti. General Myat Min Oo, cesetlerin Dawei kentindeki hastanelere gönderildiğini kaydetti.

Çin yapımı Y-8 tipi turbo pervaneli uçak, dün ülkenin güneyindeki Myeik kentinden havalandıktan yarım saat sonra kaybolmuştu. Uçakta çoğu ordu mensuplarının aileleri olmak üzere 108 yolcu ve 14 mürettebat bulunuyordu. Uçağın düştüğü tahmin edilen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına 9 savaş gemisi, 5 savaş uçağı ve 3 helikopter destek veriyor.

Uçağın düştüğü bölge, 8 Mart 2014'te Malezya'dan Pekin'e uçan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının son kez radarda görüldüğü yerin 700 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Enkazı bulunamayan Malezya uçağının, Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğü sanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Askeri Nakliye UçağıMyanmar
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