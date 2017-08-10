- GÜNCELLEME - Sanatçı Barış Akarsu'nun evinden hırsızlık yapılması

BARTIN (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki evinden kişisel eşyalarının çalınmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu 4 Temmuz 2007’de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun Amasra'da annesinin yaşadığı evine hırsız girmesi üzerine Bartın İl Emniyet ile Amasra İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheli Adem E, Ankara’daki evinde gözaltına alarak Bartın'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, olayla ilgili firari bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu 4 Temmuz 2007’de ölen Barış Akarsu'nun, Amasra'da annesinin yaşadığı evine 7 Ağustos'ta hırsız girmiş ve evin içinde oluşturulan müze odadan Akarsu'nun kolyeleri, bileklikleri, kuru sıkı tabancaları ve yüzükleri çalınmıştı.