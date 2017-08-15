GÜNCELLEME - Nepal'de sel ve heyelan

KATMANDU (AA) - Güney Asya ülkesi Nepal'de cuma gününden bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nepal İçişleri Bakanı Janardan Sharma, yaptığı açıklamada, ülkede etkili muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirtti.

Hindistan sınırındaki yoğun nüfuslu güney ovalarında mevsimsel sel sularının binlerce evi tahrip ettiğini ve on binlerce evin sular altında kaldığını dile getiren Sharma, sel mağdurlarına yapılması gereken yardımlara da değindi.

Sharma, "Yardım dağıtımının yavaş olduğunu kabul ediyorum ancak bazı yerlerde yardım malzemelerini saklayacak kuru alanımız dahi yok." dedi.

Hükümetin, mağdur ailelere yaklaşık bin 949 ABD doları (200 bin Nepal Rupisi) yardım yapılacağını açıkladığını aktaran Bakan Sharma, ülkedeki 75 bölgeden 36'sının selden etkilendiğini ifade etti.

Sharma, hükümetin, selden etkilenen bölgelerde sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri dahil 26 bin acil durum çalışanı görevlendirdiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da 4 binden fazla kişinin barınaklara yerleştirildiği belirtildi. Bazı yayın organları ise yüzlerce mahallenin hala yardım beklediğini kaydetti.

Emniyet Sözcüsü Pushkar Karki de muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda, 27 bölgede 2 bin 847 evin tamamen çöktüğünü, 48 bin 316 evin sular altında kaldığını söyledi.

Devam eden yağmur nedeniyle 21 bin kişinin yerlerinden olduğunu kaydeden Karki, ülkenin doğusunda elektrik santrallerinin su altında kalması nedeniyle bölgeye 2 gündür elektrik ve telekomünikasyon hizmeti verilemediğini bildirdi.

Bölgede mahsur kalanları arama kurtarma çalışmaları emniyet ve ordu birimlerinin katılımıyla sürerken, askerler sel sularından etkilenmemek için yüksek kesimlere sığınan halka yardım malzemeleri götürüyor.

Ülkenin güneyindeki Chitwan bölgesinde yer alan Sauraha turistik kentinde selde mahsur kalan 600 turistin güvenli bölgelere aktarılması için filler kullanıldı.



Öte yandan, dört günlük ziyaret kapsamında Katmandu'da bulunan Çin Başbakan Yardımcısı Wang Yang, ülkedeki sel mağdurları için 1 milyon dolar yardımda bulundu.

Nepal'de haziranda başlayan muson yağmurları eylüle kadar sürüyor. Ülkede, geçen yıl temmuz ayında muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 75 kişi yaşamını yitirmişti.