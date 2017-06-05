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GÜNCELLEME - Öğretmenin öğrencilerini darbettiği iddiası

ÖĞRETMENİN AÇIĞA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Öğretmenin öğrencilerini darbettiği iddiası

SİVAS (AA) - Sivas'ta 4 lise öğrencisini darbettiği öne sürülen öğretmen açığa alındı.

Kentteki bir lisede görev yapan öğretmenin öğrencilerine tokat atması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayıtlarda, öğretmenin yazı tahtası önünde 4 erkek öğrenciye, "Duracaksınız, bundan sonra bir öğretmenden şikayet istemiyorum." diyerek tokat atması yer alıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünce, görüntüler üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Sivas Valisi Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Öğrencileri dövme görüntüsü sosyal medyada paylaşılan öğretmen hakkında soruşturma açılmış ve soruşturma sonuçlanana kadar açığa alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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