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GÜNCELLEME - Ordu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

- Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Ordu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

ORDU (AA) - Ordu'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Kemal A. (28) ile Şafak Şenel (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal A. üzerindeki bıçakla Şenel'i yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şenel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şenel'in cesedi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Kemal A. ile olaya karıştığı iddia edilen taksi şoförü M.G. ve yabancı uyruklu A.M. adlı kadını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Kemal A. ve A.M. tutuklandı, M.G. ise serbest bırakıldı.


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