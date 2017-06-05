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GÜNCELLEME - Orlando'da silahlı saldırı

- Fabrikadaki işine son verilen kişi, eski iş yerinde 5 kişiyi silahla öldürerek intihar etti ÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Orlando'da silahlı saldırı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Orlando kentinde eski iş yerindeki 5 kişiyi silahla öldüren saldırgan aynı silahla intihar etti.

Florida eyaletine bağlı Orlando'da çalıştığı fabrikadaki işine son verilen kişi, eski iş yerine giderek 5 kişiyi silahla öldürdü. Saldırgan, aynı silahla intihar etti.

Orange County Şerifi Jerry Demings, saldırganın 45 yaşında, araçlara tente yapan fabrikanın eski çalışanı olduğunu ve nisan ayında işten atıldığını söyledi.

Saldırganın sabıka kaydı olduğunu belirten Demings, 2014'te çalışma arkadaşını darbettiğini ancak darbedilen kişinin, saldırıda hayatını kaybedenler arasında olmadığını anlattı.

Orlando Valisi Rick Scott da saldırıyı "anlamsız şiddet" olarak niteleyerek, kendisi ve eşinin, olayda yakınlarını kaybeden aileler için dua ettiğini söyledi.

Saldırının, Orlando katliamının yıl dönümü haftasına denk gelmesi, terör bağlantısı şüphesine neden olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
FloridaOrlandoSilahşiddet
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