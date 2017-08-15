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GÜNCELLEME - Osmaniye'de cezaevinden firar girişimi önlendi

- Terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hüküm giyen 17 kişinin, fırça sapı ve askı koluyla duvarı delerek kaçmaya çalıştığı belirlendi - Osmaniye Valiliği: - "Yapılan inceleme sonucu koğuşun içinden bir delik açıldığı ancak açılan deliğin yine cezaevi bahçesine çıktığı belirlenmiştir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Osmaniye'de cezaevinden firar girişimi önlendi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, terör örgütü PKK üyesi olma suçundan kalan 17 hükümlünün, duvarı delerek kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hükümlülerin kaldığı koğuşun duvarından sesler geldiğini fark eden nöbetçiler, durumu cezaevi yönetimine bildirdi.

Jandarma ekiplerince çevrede tedbir alındıktan sonra koğuşa girildi. Yapılan incelemede koğuş duvarının delindiği anlaşıldı.

Bunun üzerine koğuşta kalan mahkumlar M.T, Ö.Y, O.B, M.M.E, S.A, N.O, M.S, M.Ç, S.A, A.İ, E.M, E.D, C.T, H.S, İ.A, K.A.Ö. ve M.O. başka koğuşa alındı.

Duvarı delmek için kullanılan fırça sapı, askı kolu ve boncuk işleme tablosuna el konularak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"15 Ağustos 2017 Salı günü saat 00.20 sıralarında Osmaniye 2 Nolu (T) Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, "Silahlı Terör Örgütüne (PKK) üye olmak" suçundan tutukluların kaldığı C-15 koğuşunun duvarındaki küçük bir delik içerisinden bir kurşun kalemin, ittirilmek suretiyle dışarıya çıkarıldığı kule nöbetçisi tarafından fark edilmiştir. Jandarma tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmış ve koğuş tahliye edilmiştir. Yapılan inceleme sonucu koğuşun içinden bir delik açıldığı ancak açılan deliğin yine cezaevi bahçesine çıktığı belirlenmiştir. Cezaevi yönetimi tarafından gerekli önlemlerin alındığı ve konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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CezaeviOsmaniye
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