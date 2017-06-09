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GÜNCELLEME - Osmaniye'de kağıt fabrikasında yangın

- OSB'deki fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Osmaniye'de kağıt fabrikasında yangın

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren kağıt fabrikasındaki yangın kısmen kontrol altına alındı.

Toprakkale ilçesindeki fabrikanın depo bölümünde başlayan yangına, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının hızla büyüyerek yayılması üzerine çevre ilçe belediyelerinden de itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin yangını söndürmede yetersiz kalması üzerine Adana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri olay yerine çağrıldı.

Yaklaşık 50 kişilik ekibin müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Öte yandan, zaman zaman patlama sesi duyulan fabrikanın çatısında çökme meydana geldi.

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OsmaniyeYangın
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