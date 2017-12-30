GÜNCELLEME - Osmaniye'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Yılmaz (24) idaresindeki 01 Y 1518 plakalı kamyonet, Adana-Kadirli karayolunun Kiremithane köyü mevkisinde karşı yönden gelen Mustafa İnandı'nın kullandığı 80 DS 920 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Mustafa İnandı ile otomobilde bulunan yakınları Zehra ile Zeynep İnandı hayatını kaybetti, Serkan Yılmaz, Mehmet Yılmaz (14), Osman Kızılkan (54) ile İsmail İnandı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.