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GÜNCELLEME-Otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü

- Kazada hayatını kaybedenlerden Recep Halil Gültekin'in 15 Temmuz gazisi olduğu ve Fikr-i Asım Derneği'nin Beykoz ilçe başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME-Otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Fatih Balkan idaresindeki 34 FD 3876 plakalı otomobil, Duacılı Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 20 AYA 36 plakalı küspe yüklü tıra çarptı.

Kazada, sürücü Balkan ile araçtaki Recep Halil Gültekin (50) olay yerinde yaşamını yitirdi. Arka koltukta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan Osman Altun, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen tır sürücüsü Osman Sülerli, olay esnasında park halindeki aracında dinlendiğini belirtti.

- 15 Temmuz gazisiydi

Kazada hayatını kaybeden kişilerin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerden Recep Halil Gültekin'in 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde müdahale eden grup arasında yer aldığı ve Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği'nin Beykoz ilçe başkanlığını yürüttüğü belirtildi.

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