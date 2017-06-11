GÜNCELLEME - Otopark için halk oylaması

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince, "Şarampol Katlı Otopark Projesi" için yapılan halk oylamasında "Hayır" sonucu çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi merkeze bağlı Şarampol bölgesinde kentsel tasarım projesi kapsamında Giritli Parkı'na yapılması planlanan Şarampol Katlı Otopark Projesi için halk oylaması yapıldı. Cumhuriyet ve Üçgen mahalleleri muhtarlıkları önünde kurulan sandıklara mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Oylamada Şarampol Caddesi esnafı da oy kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, her iki mahallede yaklaşık 16 bin seçmenin, "Şarampol Caddesi'ne katlı otopark yapılıp yapılmaması için "Evet" veya "Hayır" oyu kullanacağını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin "Efsane geri dönüyor, Şarampol güzelleşiyor" sloganıyla başlattığı kentsel tasarım projesi 18 Ekim 2015'teki referandumun ardından 9 mahalle ve cadde esnafının yüzde 90,19'unun desteğiyle başlatılmıştı. Şarampol Projesi kapsamında yapılacak toplam yatırım tutarının, kavşaklar, cadde düzenlemesi ve otopark ile yaklaşık 55 milyon lira olduğunu açıklanmıştı. Söz konusu otoparkın belediyeye maliyetinin ise yaklaşık 5 milyon lira olacağı ifade edilmişti.

Proje kapsamında otopark yapılması planlanan alanın park yeri olması nedeniyle bazı kesimlerce eleştirilmişti.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Kartaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in bazı vatandaşların kafalarında soru işareti olması nedeniyle otopark projesini halk oylamasına sunmasının demokrasinin bir gereği olduğunu belirterek "Çok güzel bir ortam, herkes demokratik hakkını kullanıyor. Mahallemiz için en iyi sonucun çıkmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

- Yüzde 88,32 "Hayır" dedi

Bölgedeki 16 bin 311 kayıtlı seçmeden 3 bin 238'inin oy kullandığı halk oylamasında, sandıkların saat 17.00'da kapanmasının ardından sayım işlemine geçildi. Oylamaya katılanlardan 2 bin 860 kişi otopark yapılmasına "Hayır" derken, 360 vatandaş ise tercihini "Evet" yönünde kullandı. 18 oy geçersiz sayıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı yazılı açıklamada, halk oylamasına katılım oranının 19,85 olarak gerçekleştiğine işaret etti.

Belediyelerinin katılımcı ve demokratik yönetim anlayışında bu gibi kritik hususlarda son sözün halka bırakılmasının demokrasi adına bir kazanç olduğunu belirten Türel, şunları ifade etti:

"Üçgen'deki katlı otoparkla ilgili itirazlar üzerine yeniden sadece otopark alanına yönelik bir referandum yapılmış, halkımızın yapılmaması yönündeki tercihi söz konusu olmuştur. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın otopark tercihi hususunda hür iradesiyle oy kullanmasını sağlamak ve herhangi bir etkileşimde bırakmamak için Üçgen otoparkıyla ilgili referandum kararını açıkladığımız toplantıda referandumla ilgili en ufak bir siyasi çalışmanın tarafımdan yürütülmeyeceğini belirtmiştik. Hatta referandum sürecinde yanlış anlamalara sebebiyet vermemek için Şarampol şantiyesini dahi ziyaret etmeyerek bu konuda bölgede en ufak bir siyasi çalışma, halkın özgür iradesiyle oy kullanmasını sağlamak adına yapılmamıştır."

- "Projeyi iptal edeceğiz"

Şarampol projesine halkın yüzde 90,18’i "Evet" dediğinde bundan bir siyasi sonuç çıkartılmadıysa Üçgen otopark referandumunda da yüzde 88,32 "Hayır" denmesinden de siyasi sonuç çıkartmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Türel, "Bu kapsamda her zaman olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi olarak söz de karar da milletin anlayışı çerçevesinde halkımızın tercihine her zaman olduğu gibi saygı göstermek suretiyle Üçgen otopark projemizi iptal edeceğimizi kamuoyuyla paylaşır, saygılar sunarım." ifadelerini kullandı.