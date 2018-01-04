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GÜNCELLEME - Polis memuru evinde ölü bulundu

- Beyoğlu'ndaki evinin banyosunda ölü bulunan polis memurunun vücudunda darp ve yara izine rastlanmadığı, ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi OLAYA İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Polis memuru evinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir polis memuru, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Murat Esin'den (30) haber alamayan arkadaşları, Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki evine gitti.

Zile cevap alamayınca kapıyı kırıp eve giren arkadaşları, Esin'i banyoda hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı incelemede polis memurunun öldüğünü tespit etti.

Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve doktorun ilk incelemesinde, Esin'in vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

Esin'in cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı belirtilen Esin'in ölüm nedeninin, otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Murat Esin'in ev sahibi İbrahim Karataş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Polis arkadaş 1 yıldır kiracımdı. Çok efendi ve düzgün bir insandı. Arkadaşları haber alamamış ve eve gelmiş. Kapıyı kırıp içeri girince cenazesiyle karşılaşmışlar. Aynı apartmanda oturuyorduk. Kalp krizinden ölmüş olabileceğini söylediler." dedi.

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