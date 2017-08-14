Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

GÜNCELLEME - Polisin dikkati uyuşturucu şüphelisini yakalattı

- Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı MAHKEME SONUCU EKLENDİ

GÜNCELLEME - Polisin dikkati uyuşturucu şüphelisini yakalattı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerindeki uyuşturucuyla yakalalan şüpheli tutuklandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kılıçdede Mahallesi tramvay durağı yakınlarında Ender A'nın (44) durumunundan şüphelendi.

Kimlik kontrolünün ardından şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, 18,75 gram kokain ile eroin yapımında kullanılan 15,23 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Afyon SakızıEroinİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesiİlkadım Emniyet MüdürlüğüKokainSamsun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5