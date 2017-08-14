GÜNCELLEME - Polisin dikkati uyuşturucu şüphelisini yakalattı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerindeki uyuşturucuyla yakalalan şüpheli tutuklandı.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kılıçdede Mahallesi tramvay durağı yakınlarında Ender A'nın (44) durumunundan şüphelendi.
Kimlik kontrolünün ardından şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, 18,75 gram kokain ile eroin yapımında kullanılan 15,23 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.