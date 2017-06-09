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GÜNCELLEME - Rakka'da sivil kayıplar

- ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Rakka'ya düzenlediği saldırılarda dünden bu yana ölen sivillerin sayısı 45'e yükseldi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Rakka'da sivil kayıplar

RAKKA (AA) - ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya dünden bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 14'ten 45'e çıktı.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon uçaklarının, Rakka merkezinde düzenlediği beyaz fosfor içerikli bombardımanda dünden bu yana 45 sivil öldü.

Koalisyonun hava şemsiyesinde, "SDG" adı altında karadan saldıran terör örgütü PYD/PKK da, son iki gündür kent merkezini yoğun topçu ateşi altında tutuyor.

Rakka kent merkezinin batısında bazı bölgeleri ele geçiren PYD/PKK, Rakka'yı kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğudan çevrelemiş durumda.

1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi, koalisyonun kullandığı beyaz fosfor bombasının sivillere yöneltilmesini, tahribat gücünün çok yüksek olması nedeniyle yasaklıyor.


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Anahtar Kelimeler:
DEAŞKoalisyonRakka Operasyonu
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