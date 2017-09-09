GÜNCELLEME - Sahil Güvenlik'in Karadeniz'deki operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karadeniz üzerinden göçmen kaçakçılığı yapmaya çalışanlara göz açtırmıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, iki ayrı operasyonda yasa dışı deniz yolundan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 219 kaçak yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.



İlk operasyonda Romanya İçişleri Bakanlığı Sınır Polis Teşkilatı, içerisinde düzensiz göçmen bulunan tekneden yardım sinyali alındığını belirtmesi üzerine, Türk Sahil Güvenik ekiplerinden arama - kurtarma maksatlı destek talep etti.

Talep üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, bir sahil güvenlik botu (TCSG-74) ve sahil güvenlik korveti (TCSG Güven) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ise Batı Karadeniz’de seyir halinde olan TCG Bayraktar gemisi, arama - kurtarma faaliyetine destek amaçlı görevlendirildi.

Görevlendirilen unsurların intikali sırasında, Bulgaristan Ulusal Sınır Polis Teşkilatı tarafından Bulgaristan karasuları dışında ayrı bir göçmen teknesinin tespit edildiği bildirildi.



Her iki operasyon için yola çıkan unsurlardan TCSG-74 tarafından, Bulgaristan’ın 36 deniz mili doğusunda tespit edilen 12 metrelik bir yelkenli tekne içerisinde 68’i Suriye, 2’si Irak uyruklu olmak üzere 70 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.



TCSG Güven korveti ise Suriye uyruklu 149 sığınmacıyı, Romanya’nın 14 mil doğusunda balıkçı teknesi içerisinde buldu. Olayla ilgili Ukrayna uyruklu 2 kişi, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalandı.

- İğneada'ya getirildiler

Daha sonra sığınmacı ve kaçaklar ile gözaltına alınan 3 şüpheliyi taşıyan Güven korveti, İğneada açıklarına demirledi. Burada, kaçak ve sığınmacılar ile şüpheliler, korvetin yanına yaklaşan balıkçı teknesine alınarak kıyıya getirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacı ve kaçaklardan bazılarının bitkin halde olduğu görüldü. Rahatsızlanan bir kadın ile bir çocuğa ise kıyada bekletilen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaçak göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüpheliler ise jandarma tarafından karakola götürüldü.