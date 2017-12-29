GÜNCELLEME - Sahte tapu çetesine suçüstü

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'te sahte belgeyle başkasına ait 6 milyon lira değerindeki arsayı satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tapu ve Kadastro 13'üncü Bölge Müdürlüğünde kimliği belirtilmeyen bir kişiye ait 6 milyon lira değerindeki taşınmazın, sahte vekaletle bir başkasına satılmak istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, Tapu ve Kadastro 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne sahte evraklarla gelen 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü "evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı.