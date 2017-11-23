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GÜNCELLEME - Sakarya'da 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesi

- Karasu ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı (ADLİ SÜREÇ EKLENDİ)

GÜNCELLEME - Sakarya'da 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı, komşusu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Z.K. (40) ve T.Y'nin (42) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Z.K. ve T.Y. daha sonra, güvenlik gerekçesiyle Sakarya Adliyesi'ne getirildi.

Adliye önünde bazı vatandaşlar, çelik yelek giydirilerek getirilen Z.K'ya tepki gösterdi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Buradan Karasu Sulh Ceza Hakimliği'ne Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan şüphelilerden anne Z.K. tutuklanırken, T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Olay

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Star Caddesi'nde bir apartmanın zemin katında yaşayan Z.K. (40), sinir krizi geçirerek 10 yaşındaki oğlu N.T.K'yi boğduğu iddiasıyla polise giderek teslim olmuştu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu evde hareketsiz halde yatarken bulmuş, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili Z.K. ve onun ifadesi doğrultusunda komşusu olduğu öğrenilen T.Y. (42) gözaltına alınmıştı.

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