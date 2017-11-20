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GÜNCELLEME - Sakarya'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı

- Kocaali ilçesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı, 16 dairede hasar oluştu - AGDAŞ Ticari Hizmetler Müdürü Gürpınar: - "Randevu tarihinden önce iç tesisatlara yetkisiz ve sertifikasız kişilerin ocak bağlantısı yapmaya çalışmaları ve bağlantı sırasında test nipeline çakmakla müdahale etmeleri sonucunda üzücü olay yaşanmıştır" AGDAŞ TİCARİ HİZMETLER MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sakarya'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 16 dairenin hasar gördüğü doğalgaz patlamasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle doğalgaz sayaçlarının bulunduğu boşlukta patlama meydana geldi.

Büyük gürültüyle sarsılan apartman sakinleri hızla dışarı çıkarak, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vücudunda yanıklar oluşan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle apartmandaki 16 dairenin bazı cam, duvar ve eşyaları kırıldı, birkaç demir kapı da yerinden söküldü.

Bu arada yaralılardan birinin taburcu olduğu, hayati tehlikesi bulunmayan diğerinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

- "Yetkisiz ve sertifikasız kişilerce tesisata müdahale edildi"

Öte yandan, Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) Ticari Hizmetler Müdürü Faruk Gürpınar, yaptığı yazılı açıklamada, yetkisiz kişilerce tesisata müdahale edilmesi sonucunda olayın yaşandığını bildirdi.

Söz konusu olayın yaşandığı binada bulunan müşterek kolon tesisatlarının AGDAŞ tarafından 16 Kasım'da kontrol edilerek uygunluk belgesi verildiğini belirten Gürpınar, şunları kaydetti:

"Dairelerin doğalgaz açımlarına dair randevuları da 21 Kasım Salı gününe verilmiştir. Ancak randevu tarihinden önce bugün, iç tesisatlara yetkisiz ve sertifikasız kişilerin ocak bağlantısı yapmaya çalışmaları ve bağlantı sırasında test nipeline çakmakla müdahale etmeleri sonucunda üzücü olay yaşanmıştır. Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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