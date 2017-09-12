Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

GÜNCELLEME - Sakarya'da orman yangını

- Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor - Sakarya Valisi Balkanlıoğlu: - "Gece olması nedeniyle helikopterlerle mücadeleye ara verildi, yerden müdahale devam ediyor. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz." VALİ AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sakarya'da orman yangını

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Alıplar ile Çine mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile Geyve Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale çalışmalarına, 2 helikopter, 40 arazöz ile iş makinesinin yanı sıra vatandaşlar da destek veriyor.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Ormanın büyük ve arazi koşullarının elverişsiz oluşunun yanı sıra fırtına düzeyinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının biraz yayıldığını belirten Balkanlıoğlu, "Orman Genel Müdürlüğü'nden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen iki helikopter ile yer ekiplerinin mücadelesi sürüyor. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri, Sakarya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, çevre belediye ile ilçe belediye itfaiye ekipleri katılıyor. Gece olması nedeniyle helikopterlerle mücadeleye ara verildi, yerden müdahale devam ediyor. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Orman YangınıSAKARYA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5