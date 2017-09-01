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GÜNCELLEME - Sakarya'da silahlı kavga

- Hastaneye kaldırılan iki kardeş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı YARALILARIN ÖLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sakarya'da silahlı kavga

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeş, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesi'nde taksi ve ilçe otobüs duraklarının olduğu mevkide, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada, vücutlarına mermi isabet eden kardeşler Erman ve Furkan Yıldırım ile kuzenleri E.Y. yaralandı.

Yıldırım kardeşler, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kuzenleri E.Y. ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taksici oldukları öğrenilen kardeşler, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazelerin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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SAKARYASilahlı Kavga
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