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GÜNCELLEME - Sakarya'daki bıçaklı kavga

- Serdivan ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sakarya'daki bıçaklı kavga

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Vatan Mahallesi'ndeki bir evde Cevdet Acar'ın bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu bir şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirleyen polis ekipleri, Sancaktepe Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Polis ekipleri, şüpheli A.T'yi İstanbul'da akrabalarının kaldığı evde gözaltına aldı.

Şüpheli Sakarya'ya getirilirken, olay sırasında evde olduğu iddia edilen R.A. da Sakarya'da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından R.A. serbest kalırken A.T, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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